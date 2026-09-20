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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684115
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.4
Длина, м
30.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габаритные размеры), см
80x30.4x62
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x304x620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х65х33
Вес, кг.
15.4

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035)

Тумба под раковину БАРСЕЛОНА идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную комнату БАРСЕЛОНА (напольная) выполнена в оригинальном дизайне с врезными ручками. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.4
Длина, м
30.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габаритные размеры), см
80x30.4x62
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Развернуть
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x304x620
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину БАРСЕЛОНА идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину в ванную комнату БАРСЕЛОНА (напольная) выполнена в оригинальном дизайне с врезными ручками. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый с глянцевым покрытием, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Барселона 65 (00000001035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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