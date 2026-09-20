Top.Mail.Ru
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684114
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габаритные размеры), см
33x34.6x72.4
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
33
Габариты (ВxГxШ), мм
330x346x724
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х75х36
Вес, кг.
21

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032)

Тумба RUNO БАРСЕЛОНА 75 под умывальник Стиль 75 00000001032 идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Имеет три распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габаритные размеры), см
33x34.6x72.4
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Развернуть
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, петли со встроенным доводчиком, ручки, опоры, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
33
Габариты (ВxГxШ), мм
330x346x724
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO БАРСЕЛОНА 75 под умывальник Стиль 75 00000001032 идеальное решение для стильного и современного оснащения ванной комнаты. Имеет три распашные дверцы, нижний выдвижной ящик и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 75) Барселона 75 (00000001032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...