Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
39
Длина, м
39
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
71x39x39
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, полки, ножки, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
угловая
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
71
Габариты (ВxГxШ), мм
710x390x390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х42х42
Вес, кг.
12
Описание товара Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947)
Тумба RUNO БРАВО 40 угловая под умывальник Элегия 00000000947 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину БРАВО (напольная) выполнена в минималистичном дизайне с одной распашной дверцей. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
39
Длина, м
39
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
71x39x39
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, полки, ножки, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
угловая
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
71
Габариты (ВxГxШ), мм
710x390x390
Страна производитель
Китай
Тумба RUNO БРАВО 40 угловая под умывальник Элегия 00000000947 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Угловая тумба под раковину БРАВО (напольная) выполнена в минималистичном дизайне с одной распашной дверцей. Тумба в ванную имеет одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину Runo угловая (под умывальник Элегия ) Браво 40 (00000000947) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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