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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684105
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
25.2
Длина, м
25.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x25.2x41.7
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x252x417
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х28
Вес, кг.
10.9

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064)

Тумба RUNO УЮТ 45 под умывальник Уют 45 00000000064 отличное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину УЮТ (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
25.2
Длина, м
25.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x25.2x41.7
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x252x417
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO УЮТ 45 под умывальник Уют 45 00000000064 отличное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину УЮТ (напольная) выполнена в классическом дизайне. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 45) Уют 45 (00000000064) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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