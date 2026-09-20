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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 14
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684104
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
48
Длина, м
48
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
86x48x58
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
квадрат
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
86
Габариты (ВxГxШ), мм
860x480x580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х51
Вес, кг.
25

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443)

Тумба под раковину RUNO лира стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину лира (напольная) предусматривает установку стиральной машины (60х45х85см) под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
48
Длина, м
48
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
86x48x58
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
квадрат
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
86
Габариты (ВxГxШ), мм
860x480x580
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO лира стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину лира (напольная) предусматривает установку стиральной машины (60х45х85см) под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну встроенную полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 120 лайт левое/ правое крыло + кронштейн) Лира 60 (УТ000003443) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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