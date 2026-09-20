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Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)

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Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 12
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 13
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 14
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 15
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 16
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 17
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 18
Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет фурнитуры
черный
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 15
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 16
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 17
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 18
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684100
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
46
Длина, м
46
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
47x46x70
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
чаша
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
47
Габариты (ВxГxШ), мм
470x460x700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х50х49
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)

Тумба под раковину RUNO Мальта дизайнерское решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину Мальта (подвесная) это стильное сочетание древесной текстуры дуба на фасаде с черным корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. Корпус и фасад тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат. Столешница выполнена из МДФ с покрытием пленка. К тумбе для ванной подойдут любые накладные умывальники на столешницу бренда Runo : «OVALE 50» (50х36см) идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
46
Длина, м
46
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
47x46x70
Система хранения
ящики
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
чаша
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
47
Габариты (ВxГxШ), мм
470x460x700
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO Мальта дизайнерское решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину Мальта (подвесная) это стильное сочетание древесной текстуры дуба на фасаде с черным корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. Корпус и фасад тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат. Столешница выполнена из МДФ с покрытием пленка. К тумбе для ванной подойдут любые накладные умывальники на столешницу бренда Runo : «OVALE 50» (50х36см) идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная серый дуб (под умывальник Moduo Square 50/Гамма 56/ Infinity 70/ Moduo Leaf 55) Мальта 70 (00-00001098) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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