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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)

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Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 12
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 13
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 14
Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684096
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
40x45x65
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
чаша
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
органайзер
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400x450x650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х43
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)

Тумба под раковину Вудлайн (подвесная) выполнена в ультрасовременном дизайне в цвете скандинавский дуб. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, и одну распашную дверцу. Тумба под раковину Вудлайн гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
40x45x65
Страна производства
Россия
Развернуть
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
чаша
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
органайзер
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400x450x650
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину Вудлайн (подвесная) выполнена в ультрасовременном дизайне в цвете скандинавский дуб. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, и одну распашную дверцу. Тумба под раковину Вудлайн гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная (под умывальник Moduo Square 50/ Гамма 56/ Infinity 60/ Moduo Leaf 55) Вудлайн 65 (00-00001009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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