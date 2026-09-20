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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 14
Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684095
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
46.9
Длина, м
46.9
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
86x46.9x43.1
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
квадрат
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
86
Габариты (ВxГxШ), мм
860x469x431
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х51х46
Вес, кг.
24

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145)

Тумба Runo ОРИОН 45 под умывальник Гамма 105 лайт белый 00-00000145 стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину ОРИОН (напольная) предусматривает установку любой стиральной машины с фронтальной загрузкой под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
46.9
Длина, м
46.9
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
86x46.9x43.1
Система хранения
ящики
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
квадрат
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
86
Габариты (ВxГxШ), мм
860x469x431
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo ОРИОН 45 под умывальник Гамма 105 лайт белый 00-00000145 стильное и практичное решение для оформления ванной комнаты. Тумба под раковину ОРИОН (напольная) предусматривает установку любой стиральной машины с фронтальной загрузкой под крылом умывальника. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Гамма 105 лайт левое/ правое крыло) Орион 45 (00-00000145) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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