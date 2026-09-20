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Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122)

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Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 1
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 2
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 3
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 4
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 5
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 6
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 7
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 8
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 9
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 10
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 11
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 12
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 13
Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 1
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 2
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 3
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 4
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 5
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 6
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 7
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 8
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 9
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 10
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 11
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 12
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 13
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684084
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал с корзиной для белья
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
176x28x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, корзина для белья, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
да
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
176
Габариты (ВxГxШ), мм
1760x280x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.79х0.33х0.31
Вес, кг.
36

Описание товара Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122)

Пенал RUNO Стиль 30 правый, с корзиной для белья 00000001122 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Шкаф выполнен в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы и открытую полку посередине. В верхнем отделении одна распашная дверца с внутренней полкой, в нижнем одна откидная дверца с полкой и корзиной для белья. В комплекте к шкафу идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Пенал Runo правый с корзиной для белья Стиль 30 (00000001122)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал с корзиной для белья
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
176x28x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Развернуть
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, корзина для белья, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
да
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
176
Габариты (ВxГxШ), мм
1760x280x300
Страна производитель
Китай
Описание
Пенал RUNO Стиль 30 правый, с корзиной для белья 00000001122 стильное и модное решение в оформлении ванной комнаты. Шкаф выполнен в традиционном белом цвете с волнистой фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы и открытую полку посередине. В верхнем отделении одна распашная дверца с внутренней полкой, в нижнем одна откидная дверца с полкой и корзиной для белья. В комплекте к шкафу идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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