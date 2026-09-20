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Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) купить с доставкой в Москве
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Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118)

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Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 1
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 2
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 3
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 4
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 5
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 6
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 7
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 8
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 9
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 10
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 11
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 12
Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 1
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 2
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 3
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 4
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 5
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 6
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 7
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 8
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 9
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 10
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 11
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 12
  • Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684064
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал с корзиной для белья
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x32x40
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, корзина для белья, ящик, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х43х35
Вес, кг.
18

Описание товара Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118)

Полупенал RUNO функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну откидную дверцу и один выдвижной ящик на шариковых направляющих. В нижнем отделении одна внутренняя полка и корзина для белья. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Полупенал Runo с корзиной для белья 40 (00000000118)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал с корзиной для белья
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x32x40
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Развернуть
Комплектация
полупенал, корзина для белья, ящик, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x400
Страна производитель
Китай
Описание
Полупенал RUNO функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну откидную дверцу и один выдвижной ящик на шариковых направляющих. В нижнем отделении одна внутренняя полка и корзина для белья. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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