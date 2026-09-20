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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684059
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
31.6
Длина, м
31.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x31.6x50.4
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, ножки, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x316x504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х55х35
Вес, кг.
14

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778)

Тумба под раковину КАПРИ гармоничное сочетание современного стиля и непревзойденной классики в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину КАПРИ (напольная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
31.6
Длина, м
31.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x31.6x50.4
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, ножки, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x316x504
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину КАПРИ гармоничное сочетание современного стиля и непревзойденной классики в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину КАПРИ (напольная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Элеганс 55) Капри 55 (УТ000003778) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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