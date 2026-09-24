Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб.
В наличии
Код товара: 684056
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Загружаем...
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Загружаем...
6 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Длина, см
30.6
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
83х65х34
Вес, кг.
20
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)
Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
нет
Развернуть
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Длина, см
30.6
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Страна производитель
Россия
Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - по цене 6900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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