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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 684056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)
6 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Длина, см
30.6
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
83х65х34
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)

Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП, МДФ
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
нет
Развернуть
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Длина, см
30.6
Габариты (ВxГxШ), мм
800x306x622
Страна производитель
Россия
Описание
Напольная тумба под раковину Runo «Стиль 65» (артикул УТ000002338) — это готовое и практичное решение для современной ванной комнаты, сочетающее в себе эстетичный дизайн и продуманную систему хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 65) Стиль 65 (УТ000002338) - по цене 6900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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