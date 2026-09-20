Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Турин 85 (УТ000002095)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Стиль 85) Турин 85 (УТ000002095)
Тумба Runo ТУРИН под умывальник Стиль 85 УУТ000002095 гармоничное сочетание современного стиля и непревзойденной классики в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ТУРИН (напольная) выполнена в классическом белом цвете с прямоугольной фрезеровкой по фасаду, гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет три распашные дверцы, два боковых выдвижных ящика на шариковых направляющих. В комплекте к тумбе идут петли со встроенным доводчиком, 5 ручек, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
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