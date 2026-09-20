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Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) купить с доставкой в Москве
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Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292)

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Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 1
Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 2
Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 3
Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 4
Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 5
Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Основной материал
стекло
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 1
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 2
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 3
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 4
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 5
  • Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684049
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
2.5
Длина, м
2.5
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
60x2.5x60
Страна производства
Россия
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
стекло
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x25x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х73х7
Вес, кг.
7

Описание товара Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292)

Зеркало с подсветкой Runo Руан Led D650 00-00001292 стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Парящая светодиодная подсветка зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы.

Отзывы о товаре Зеркало RUNO с подсветкой D650 Руан Led (00-00001292)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
2.5
Длина, м
2.5
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
60x2.5x60
Страна производства
Россия
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
стекло
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x25x600
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало с подсветкой Runo Руан Led D650 00-00001292 стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Парящая светодиодная подсветка зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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