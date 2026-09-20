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Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684040
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
44.2x34.6x45
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
44.2
Габариты (ВxГxШ), мм
442x346x450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х38
Вес, кг.
11

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046)

Тумба RUNO ИБИЦА 50 под умывальник Мини 50 00000001046 современная классика в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ИБИЦА (подвесная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Тумба под раковину ИБИЦА гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
34.6
Длина, м
34.6
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
44.2x34.6x45
Система хранения
ящики
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
44.2
Габариты (ВxГxШ), мм
442x346x450
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO ИБИЦА 50 под умывальник Мини 50 00000001046 современная классика в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину ИБИЦА (подвесная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет выдвижной ящик на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Тумба под раковину ИБИЦА гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Мини 50) Ибица 50 (00000001046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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