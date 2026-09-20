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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01)

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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
174
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683930
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
46
Длина, м
23
Габариты (ВxГxШ), мм
230x95x460
Габаритные размеры), см
23x9.5x46
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
174
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с аэратором, с изливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х7
Вес, кг.
2.76

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01)

Смеситель Savol S-SUS6013-01 для кухонной мойки сочетает функциональность и современный дизайн. Гибкий поворотный излив обеспечивает удобство использования, а рычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Изделие выполнено из нержавеющей стали с элементами в сатиновом и черном цветах, подходит для монтажа на одно отверстие. Компактные габариты и лаконичный внешний вид делают его универсальным решением для любой кухни



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6013-01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
46
Длина, м
23
Габариты (ВxГxШ), мм
230x95x460
Габаритные размеры), см
23x9.5x46
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
174
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с аэратором, с изливом
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-SUS6013-01 для кухонной мойки сочетает функциональность и современный дизайн. Гибкий поворотный излив обеспечивает удобство использования, а рычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Изделие выполнено из нержавеющей стали с элементами в сатиновом и черном цветах, подходит для монтажа на одно отверстие. Компактные габариты и лаконичный внешний вид делают его универсальным решением для любой кухни


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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