Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
30.5
Габаритные размеры), см
34.5х22.5х30.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
2.33
Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-04)
Смеситель Savol для кухонной мойки S-SUS6002-04 с гибким изливом серого цвета в современном дизайне. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Изготовлен из нержавеющей стали, оснащен керамическим картриджем для долговечной работы. Комплектуется гибкой подводкой, крепежной гайкой и аэратором. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 070 руб. 3 510 руб.518 руб. в СплитСмеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223
-
В наличииЦена 2 270 руб. 2 340 руб.568 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 280 руб. 2 430 руб.570 руб. в СплитСмеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
-
В наличииЦена 2 290 руб. 3 870 руб.573 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-07 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
30.5
Габаритные размеры), см
34.5х22.5х30.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель Savol для кухонной мойки S-SUS6002-04 с гибким изливом серого цвета в современном дизайне. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Изготовлен из нержавеющей стали, оснащен керамическим картриджем для долговечной работы. Комплектуется гибкой подводкой, крепежной гайкой и аэратором. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-04) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-04)