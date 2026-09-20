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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01)

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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 2
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 3
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 4
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 5
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 6
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 7
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 8
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 9
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 10
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 11
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 12
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 13
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 14
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 15
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 16
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 17
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 18
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 19
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 20
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 21
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 22
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 23
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 24
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 25
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 26
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 27
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 28
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 29
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 30
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 2
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 3
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 4
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 5
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 6
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 7
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 8
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 9
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 10
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 11
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 12
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 13
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 14
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 15
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 16
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 17
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 18
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 19
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 20
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 21
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 22
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 23
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 24
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 25
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 26
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 27
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 28
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 29
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 30
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683927
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
345х200х264
Габаритные размеры), см
30.5х22.5х5.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с аэратором, гибкий излив, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
2.33

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01)

Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) предназначен для удобного использования на кухне. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет однорычажное управление. Смеситель оснащен гибкой подводкой и аэратором, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Произведен в Китае и имеет гарантию 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
345х200х264
Габаритные размеры), см
30.5х22.5х5.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с аэратором, гибкий излив, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6002-01) предназначен для удобного использования на кухне. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет однорычажное управление. Смеситель оснащен гибкой подводкой и аэратором, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Произведен в Китае и имеет гарантию 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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