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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014)

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Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683926
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
51
Длина, м
24.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х7
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014)

Смеситель Savol S-SUS6014 для кухонной мойки оснащён гибким изливом, что обеспечивает удобство и свободу в использовании. Изготовлен из нержавеющей стали с матовой поверхностью, отличается современным дизайном и надёжностью. Однорычажное управление и универсальная установка делают его практичным выбором для любой кухни. Гарантия 5 лет подтверждает качество изделия



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки с гибким изливом (S-SUS6014)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
51
Длина, м
24.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
245
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-SUS6014 для кухонной мойки оснащён гибким изливом, что обеспечивает удобство и свободу в использовании. Изготовлен из нержавеющей стали с матовой поверхностью, отличается современным дизайном и надёжностью. Однорычажное управление и универсальная установка делают его практичным выбором для любой кухни. Гарантия 5 лет подтверждает качество изделия


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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