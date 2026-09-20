Top.Mail.Ru
Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
201х75х75
Размеры в упаковке, см
20х8х8
Вес, г.
230

Описание товара Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)

Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)

Отзывы о товаре Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
201х75х75
Описание
Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор Savol для жидкого мыла керамический (S-TCZYQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...