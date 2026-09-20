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Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401) купить с доставкой в Москве
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Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401)

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Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401) - фото 1
Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
  • Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401) - фото 1
  • Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683819
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x85x95
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, г.
350

Описание товара Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401)

Дозатор для жидкого мыла 0.5 л Savol S-00401 имеет глянцевую поверхность. Главной деталью дозатора является клапан, который изготовлен из латуни и укомплектован качественными силиконовыми прокладками. Простая и надежная конструкция клапана обеспечивает плавность хода штока и повышенный ресурс работы устройства. Индикатор (окно) позволяет своевременно отслеживать уровень наполненности дозатора. В верхней части устройства расположен лючок для наполнения мылом.

Отзывы о товаре Дозатор Savol для жидкого мыла 0,5 л (S-00401)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
дозатор, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x85x95
Описание
Дозатор для жидкого мыла 0.5 л Savol S-00401 имеет глянцевую поверхность. Главной деталью дозатора является клапан, который изготовлен из латуни и укомплектован качественными силиконовыми прокладками. Простая и надежная конструкция клапана обеспечивает плавность хода штока и повышенный ресурс работы устройства. Индикатор (окно) позволяет своевременно отслеживать уровень наполненности дозатора. В верхней части устройства расположен лючок для наполнения мылом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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