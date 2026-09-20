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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) купить с доставкой в Москве
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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1)

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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 1
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 2
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 3
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Основной материал
сталь
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 1
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 2
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 3
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683362
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Система хранения
полки
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полочкаи, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
сталь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
15
Длина, см
13
Габариты (ВxГxШ), мм
150x130x280
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, г.
490

Описание товара Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1)

Мебель для ванной комнаты FIXSEN сочетает в себе прочность и функциональность благодаря стальному основанию. Открытые полки делают хранение банных принадлежностей простым и удобным — всё самое нужное всегда под рукой. Система хранения на базе полок идеально подойдёт тем, кто ценит порядок и комфорт в каждом сантиметре ванной комнаты. Стильный акцент для современного интерьера и рациональное решение для практичных людей.

Отзывы о товаре Полка Fixsen прямая одноэтажная черная-дерево Magic (FX-950B-1)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Система хранения
полки
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
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Комплектация
полочкаи, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
сталь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
15
Длина, см
13
Габариты (ВxГxШ), мм
150x130x280
Страна производитель
Чехия
Описание
Мебель для ванной комнаты FIXSEN сочетает в себе прочность и функциональность благодаря стальному основанию. Открытые полки делают хранение банных принадлежностей простым и удобным — всё самое нужное всегда под рукой. Система хранения на базе полок идеально подойдёт тем, кто ценит порядок и комфорт в каждом сантиметре ванной комнаты. Стильный акцент для современного интерьера и рациональное решение для практичных людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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