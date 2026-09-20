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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)

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Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 1
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 2
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 3
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 4
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 5
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 6
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 7
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 8
Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 1
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 2
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 3
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 4
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 5
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 6
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 7
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 8
  • Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683161
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х38х14
Вес, кг.
2.86

Описание товара Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)

Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.



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Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-Профсан с тропическим душем встраиваемая тип См-ДшОРЗШт (PSM-CB-01)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Встраиваемая часть смесителя изготовлена из латуни в пластиковом корпусе с инкрустированным поплавковым уровнем для удобства монтажа. Лейка тропического душа и декоративные элементы внешней части душевого гарнитура выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI-304. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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