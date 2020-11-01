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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15-BLACK 5м (5 розеток) черный

Артикул: 68273
Сетевой фильтр Powercube SPG-B-15-BLACK 5м (5 розеток) черный
640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараPowercube
USB зарядное устройствонет
Вес, кг0.3
Входная вилкаEuro
Высота, см6
Выходные розеткиEuro с заземлением
Длина шнура5 м
Длина, см40
Защита от короткого замыканияесть
Количество розеток5
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см8.5
Сетевой фильтр Powercube SPG-B-15-BLACK 5м (5 розеток) черный. Напряжение: 220 В. Производство: Россия.


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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15-BLACK 5м (5 розеток) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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