Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol S-L1801T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682563
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
46.3
Габариты (ВxГxШ), мм
342x268x140
Габаритные размеры), см
34.2x26.8x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х6
Вес, кг.
2.45
Описание товара Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol S-L1801T
Комбинированный смеситель с возможностью подключения фильтрованной и водопроводной воды. Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 290 руб. 6 390 руб.1573 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Bla...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 080 руб.1605 руб. в СплитСенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается...
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 9 450 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЛЫЙ)
-
В наличииЦена 7 190 руб. 11 520 руб.1798 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
46.3
Габариты (ВxГxШ), мм
342x268x140
Габаритные размеры), см
34.2x26.8x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Комбинированный смеситель с возможностью подключения фильтрованной и водопроводной воды. Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol S-L1801T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol S-L1801T