Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1807B)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1807B)
Смеситель для кухни с фильтром для питьевой воды бренда Savol изготовлен из качественной латуни. Стильный высокий поворотный кран для раковины – отличный выбор для тех, кто ценит удобство и комфорт. Сантехнический прибор обеспечивает надежную работу и долговечность благодаря высококачественным материалам и современным технологиям изготовления, латунный корпус легко поддается очистке, защищает кран от воздействия факторов окружающей среды и механических повреждений, обеспечивает износоустойчивость и гигиеничность. Однорычажному смесителю на кухню не страшны перепады температур и коррозия, кран для кухни не потеряет своей эстетичности и блеска в течение всего срока службы. Современное сантехническое изделие отлично впишется в любой интерьер и стиль кухни, он прекрасно будет смотреться на мойке или на раковине. Кран для раковины, или для кухонной мойки имеет удобный, плавный рычаг управления, который легко регулирует напор и поток воды. За надежность конструкции отвечает керамический картридж, обеспечивая стабильную работу смесителя при перепадах давления. Высокий излив позволяет мыть даже объемную кухонную утварь. Съемный водосберегающий бесшумный аэратор помогает значительно сократить денежные расходы на воду.
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