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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682537
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, крепеж, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х7
Вес, кг.
2.68

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1806C-01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, крепеж, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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