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Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002)

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Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 4
Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 5
Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Цвет
хром
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 4
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 5
  • Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682529
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х6
Вес, кг.
1.94

Описание товара Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002)

Смеситель для раковины от известного в мире сантехники бренда Savol идеальное решение для тех, кто ищет сочетание высокого качества и доступной цены. Смеситель для кухонной мойки оснащен высоким поворотным краном и водосберегающим съемным аэратором для экономии воды и бесшумной работы, а так же экономичным керамическим картриджем для регулировки горячей и холодной воды. Кран на кухню необходим в кухонной комнате так же как и смеситель для ванны с лейкой, для душа и умывальника в ванной и душевой комнате. Смеситель для кухни выполнен в классическом стиле и подойдет практически под любой дизайн. Смеситель на кухню произведен качественно и прослужит долгие годы. Кран на мойку создан из прочной нержавеющей пищевой стали и имеют долгий срок службы, как латунные смесители.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали Savol (S-SUS3002)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины от известного в мире сантехники бренда Savol идеальное решение для тех, кто ищет сочетание высокого качества и доступной цены. Смеситель для кухонной мойки оснащен высоким поворотным краном и водосберегающим съемным аэратором для экономии воды и бесшумной работы, а так же экономичным керамическим картриджем для регулировки горячей и холодной воды. Кран на кухню необходим в кухонной комнате так же как и смеситель для ванны с лейкой, для душа и умывальника в ванной и душевой комнате. Смеситель для кухни выполнен в классическом стиле и подойдет практически под любой дизайн. Смеситель на кухню произведен качественно и прослужит долгие годы. Кран на мойку создан из прочной нержавеющей пищевой стали и имеют долгий срок службы, как латунные смесители.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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