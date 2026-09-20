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Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001)

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Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 1
Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 2
Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 1
  • Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 2
  • Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682492
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х21х6
Вес, кг.
3.67

Описание товара Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны из нержавеющей стали Savol (S-SUS4001)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
255
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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