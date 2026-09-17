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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый

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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68247
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
41х24х19
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.
Самовывоз
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Отзывы


Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK500EI 300Вт 500ВА бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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