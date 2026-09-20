Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,8 м (пара) (521796)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Подводка для смесителя MIXLINE VERTUM 0,8 м (пара) (521796)
Подводка к смесителю VRT 521796 предназначена для соединения сантехники с магистралью холодного или горячего водоснабжения. Подходит для металлополимерных, медных, стальных труб, для труб из сшитого полиэтилена. Изготовлена из качественных материалов, за счет чего отличается продолжительным сроком службы. Материал накидной гайки - нержавеющая сталь AISI 201, оплетка изготовлена из нержавеющей стали AISI 301, рукава - резина EPDM, оплетена нержавеющей проволокой AISI 301. Оснащена соединениями с внутренней и внешней резьбой. Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Теги товара: из нержавеющей стали
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