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Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615)

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Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
420
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682445
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, шпилька, гибкая подводка, документация.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
420
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
выдвижная лейка с длинным шлангом (1,6 м)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х1
Вес, кг.
2.67

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615)

Смеситель MIXLINE для кухни сочетает в себе элегантность сатиновой отделки и надежность нержавеющей стали — поверхность долго сохраняет аккуратный вид, а прочный корпус не боится ежедневных испытаний. Высокий излив 420 мм и длина 230 мм дают дополнительную свободу: удобно мыть даже высокую посуду или наполнять большие кастрюли. Однорычажное управление обеспечивает мгновенную настройку температуры и напора воды — никаких лишних движений. Благодаря поворотному и выдвижному изливу смеситель легко справляется с любыми задачами: от быстрой мойки фруктов до ополаскивания всех уголков мойки. Керамический картридж гарантирует плавную и тихую работу, а настольный монтаж на одно отверстие делает установку максимально простой и аккуратной.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE с выдвижной лейкой MLSS-0323 (518615)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, шпилька, гибкая подводка, документация.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
420
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
да
Особенности
выдвижная лейка с длинным шлангом (1,6 м)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает в себе элегантность сатиновой отделки и надежность нержавеющей стали — поверхность долго сохраняет аккуратный вид, а прочный корпус не боится ежедневных испытаний. Высокий излив 420 мм и длина 230 мм дают дополнительную свободу: удобно мыть даже высокую посуду или наполнять большие кастрюли. Однорычажное управление обеспечивает мгновенную настройку температуры и напора воды — никаких лишних движений. Благодаря поворотному и выдвижному изливу смеситель легко справляется с любыми задачами: от быстрой мойки фруктов до ополаскивания всех уголков мойки. Керамический картридж гарантирует плавную и тихую работу, а настольный монтаж на одно отверстие делает установку максимально простой и аккуратной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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