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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
300
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682421
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация.
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
300
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377)

Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. Однорычажное управление позволяет легко регулировать поток воды, а поворотный удлинённый излив длиной 400 мм и высотой 300 мм идеально подходит для наполнения больших кастрюль и мытья крупной посуды. Модель выполнена из прочной нержавеющей стали в элегантном чёрном цвете — смелое решение для современной кухни. Настольный монтаж на раковину не требует лишних отверстий — всё устанавливается через одно предусмотренное место. Керамический картридж гарантирует долговечность и плавность хода.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 ЧЕРНЫЙ гибкий силиконовый излив (542377)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация.
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
300
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. Однорычажное управление позволяет легко регулировать поток воды, а поворотный удлинённый излив длиной 400 мм и высотой 300 мм идеально подходит для наполнения больших кастрюль и мытья крупной посуды. Модель выполнена из прочной нержавеющей стали в элегантном чёрном цвете — смелое решение для современной кухни. Настольный монтаж на раковину не требует лишних отверстий — всё устанавливается через одно предусмотренное место. Керамический картридж гарантирует долговечность и плавность хода.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Доставка
Отзывы


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