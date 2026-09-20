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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
400
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 985 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682420
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация (технический паспорт и гарантийный талон).
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
400
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381)

Смеситель для кухни MIXLINE создан для удобства и стиля на вашей кухне. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды, а продуманный настольный монтаж на раковину делает установку быстрой и аккуратной. Корпус из нержавеющей стали придаёт устройству прочность и современный серый оттенок, который органично впишется в современный интерьер. Высокий и удлинённый излив — целых 400 мм в высоту и длину — обеспечивает максимальный комфорт даже при работе с крупной посудой и высокими кастрюлями. Встроенный аэратор помогает экономить воду, а эко-режим делает использование ещё более бережливым. Смеситель оснащён надёжным керамическим картриджем, который гарантирует длительный срок службы без протечек. Один монтажный отверстие делает установку максимально простой.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0325 СЕРЫЙ гибкий силиконовый излив (542381)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, документация (технический паспорт и гарантийный талон).
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
400
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
гибкий силиконовый излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE создан для удобства и стиля на вашей кухне. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды, а продуманный настольный монтаж на раковину делает установку быстрой и аккуратной. Корпус из нержавеющей стали придаёт устройству прочность и современный серый оттенок, который органично впишется в современный интерьер. Высокий и удлинённый излив — целых 400 мм в высоту и длину — обеспечивает максимальный комфорт даже при работе с крупной посудой и высокими кастрюлями. Встроенный аэратор помогает экономить воду, а эко-режим делает использование ещё более бережливым. Смеситель оснащён надёжным керамическим картриджем, который гарантирует длительный срок службы без протечек. Один монтажный отверстие делает установку максимально простой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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