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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
355
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682406
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
355
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
керамический картридж 35 мм для плавного управления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х27
Вес, кг.
2.53

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890)

Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и современное решение для вашей кухни. Благодаря компактному настольному монтажу на раковину он легко впишется даже в небольшое пространство. Удобное однорычажное управление позволяет быстро и плавно настраивать температуру и напор воды. Корпус из прочной нержавеющей стали в элегантном сатиновом цвете подчёркивает актуальный дизайн и простоту в уходе. Высокий излив 355 мм и длина 180 мм обеспечивают свободу движения при мытье посуды и наполнении высоких кастрюль. Поворотный излив делает ежедневные задачи ещё удобнее, а аэратор в комплекте помогает экономить воду и обеспечивает равномерную струю. Керамический картридж надёжно защищает от протечек и гарантирует долгий срок службы. Для установки потребуется всего одно монтажное отверстие — просто и быстро!



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0318 плоский излив (507890)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
355
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
керамический картридж 35 мм для плавного управления
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и современное решение для вашей кухни. Благодаря компактному настольному монтажу на раковину он легко впишется даже в небольшое пространство. Удобное однорычажное управление позволяет быстро и плавно настраивать температуру и напор воды. Корпус из прочной нержавеющей стали в элегантном сатиновом цвете подчёркивает актуальный дизайн и простоту в уходе. Высокий излив 355 мм и длина 180 мм обеспечивают свободу движения при мытье посуды и наполнении высоких кастрюль. Поворотный излив делает ежедневные задачи ещё удобнее, а аэратор в комплекте помогает экономить воду и обеспечивает равномерную струю. Керамический картридж надёжно защищает от протечек и гарантирует долгий срок службы. Для установки потребуется всего одно монтажное отверстие — просто и быстро!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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