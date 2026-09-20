Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)
Кухонный смеситель MIXLINE с элегантным сатиновым оттенком и корпусом из нержавеющей стали создаёт безупречный стиль и гарантирует долговечность. Модель оснащена удобным однорычажным управлением — регулировать напор и температуру воды легко одним движением. Высокий излив 260 мм и длина излива 198 мм — оптимальное решение для наполнения посуды любых размеров и работы с глубокими мойками. Поворотный излив добавляет свободы движения, а керамический картридж обеспечивает плавную и надёжную работу без протечек. Благодаря настольному монтажу на раковину с одним отверстием установка не займёт много времени, а современный дизайн впишется в любую кухню.
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