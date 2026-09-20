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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 405 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682405
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка (стандарт 1/2"), крепёжные элементы (гайка), технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х37
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)

Кухонный смеситель MIXLINE с элегантным сатиновым оттенком и корпусом из нержавеющей стали создаёт безупречный стиль и гарантирует долговечность. Модель оснащена удобным однорычажным управлением — регулировать напор и температуру воды легко одним движением. Высокий излив 260 мм и длина излива 198 мм — оптимальное решение для наполнения посуды любых размеров и работы с глубокими мойками. Поворотный излив добавляет свободы движения, а керамический картридж обеспечивает плавную и надёжную работу без протечек. Благодаря настольному монтажу на раковину с одним отверстием установка не займёт много времени, а современный дизайн впишется в любую кухню.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303 трубчатый излив (505147)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка (стандарт 1/2"), крепёжные элементы (гайка), технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный смеситель MIXLINE с элегантным сатиновым оттенком и корпусом из нержавеющей стали создаёт безупречный стиль и гарантирует долговечность. Модель оснащена удобным однорычажным управлением — регулировать напор и температуру воды легко одним движением. Высокий излив 260 мм и длина излива 198 мм — оптимальное решение для наполнения посуды любых размеров и работы с глубокими мойками. Поворотный излив добавляет свободы движения, а керамический картридж обеспечивает плавную и надёжную работу без протечек. Благодаря настольному монтажу на раковину с одним отверстием установка не займёт много времени, а современный дизайн впишется в любую кухню.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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