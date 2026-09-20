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Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) купить с доставкой в Москве
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Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259)

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Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 1
Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 2
Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 3
Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 1
  • Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 2
  • Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 3
  • Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682398
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
80х70х14
Вес, кг.
16.3

Описание товара Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259)

современное решение для ванных комнат, позволяющее организовать вместительную зону хранения личных принадлежностей благодаря стеклянным полочкам.

Отзывы о товаре Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
современное решение для ванных комнат, позволяющее организовать вместительную зону хранения личных принадлежностей благодаря стеклянным полочкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало шкаф MIXLINE 700*800 (ШВ) 2 створки, левый, сенсорный выкл, светодиодная подсветка ВИКТОРИЯ (547259) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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