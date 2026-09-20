Top.Mail.Ru
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото 1
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
серебро
Основной материал
abs-пластик
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото 1
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Глубина, см
4.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
паспорт и крепеж
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
80x80x4.5
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серебро
Комплектация
паспорт и крепеж
Основной материал
abs-пластик
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x800x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х87х7
Вес, кг.
14.4

Описание товара Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)

круглое зеркало с подсветкой и сенсорным выключателем.

Отзывы о товаре Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Глубина, см
4.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
паспорт и крепеж
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
80x80x4.5
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серебро
Комплектация
паспорт и крепеж
Основной материал
abs-пластик
Развернуть
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x800x45
Страна производитель
Китай
Описание
круглое зеркало с подсветкой и сенсорным выключателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...