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Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777) купить с доставкой в Москве
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Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777)

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Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
традиционный
Форма
Круглая
Кол-во режимов лейки
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682111
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
традиционный
Форма
Круглая
Кол-во режимов лейки
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х15х2
Вес, г.
190

Описание товара Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777)

Одним из ключевых элементов, позволяющих сделать прием водных процедур максимально комфортным, является лейка для душа. Лейка для душа имеет простейшую конструкцию и позволяет рассекать единый поток воды на сотни мелких струек, делая гигиенические процедуры более удобными, приятными и расслабляющими.

Отзывы о товаре Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
традиционный
Форма
Круглая
Кол-во режимов лейки
3
Страна производитель
Россия
Описание
Одним из ключевых элементов, позволяющих сделать прием водных процедур максимально комфортным, является лейка для душа. Лейка для душа имеет простейшую конструкцию и позволяет рассекать единый поток воды на сотни мелких струек, делая гигиенические процедуры более удобными, приятными и расслабляющими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка MIXLINE ML5213 3 позиции (блистер) (526777) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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