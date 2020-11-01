Колонки Sven HT-200 5.1 черный 80Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Колонки
|Вес, кг
|7.25
|Длина, см
|28
|Ширина, см
|27
|Высота, см
|14
|Диапазон воспроизводимых частот
|40 - 22000 Гц
|Тип акустической системы
|5.1
|Суммарная мощность
|80 Вт
|Мощность
|12 Вт
|Мощность сабвуфера
|20 Вт
|Материал корпуса колонок
|МДФ
|Мощность фронтальных колонок
|12 Вт
|Мощность тыловых колонок
|12 Вт
|Материал корпуса сабвуфера
|МДФ
|Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
|МДФ
|Разъем для наушников
|нет
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|есть
|Входы
|линейный
|Количество колонок в комплекте
|6
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|есть
|Производство
|Китай
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