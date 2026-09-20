Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151)
Смеситель для ванны MIXLINE — гармония стиля и практичности. Удобный настенный монтаж с двумя отверстиями отлично впишется в привычную планировку ванной комнаты. Излив длиной 405 мм делает использование еще комфортнее: наполнять ванну и мытьё становится проще, а поворотный излив помогает легко менять направление потока. Латунный корпус с хромированным покрытием не только выглядит современно, но и надёжен. Вентильное управление позволяет точно регулировать напор и температуру воды, а керамический картридж в запорном клапане обеспечивает долгий срок службы без протечек. Аэратор в комплекте — приятный бонус для мягкой и аккуратной струи.
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