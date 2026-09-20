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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681987
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, аэратор, упаковка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длинный поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х17
Вес, кг.
1.78

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148)

Смеситель для ванны MIXLINE сочетает в себе удобство и надежность для ежедневного комфорта. Однорычажное управление позволяет легко настраивать температуру и напор воды одним движением. Прочный корпус из латуни и нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы, а хромированное покрытие придаёт современный блеск и прекрасно впишется в любой интерьер. Настенный монтаж экономит место, а монтаж на два отверстия обеспечивает прочную фиксацию. Удлинённый поворотный излив длиной 400 мм — идеальное решение для тех, кто ценит свободу и гибкость использования. В комплекте предусмотрены всё необходимое: аэратор для мягкой струи, ручной душ и держатель для него. Керамический картридж обеспечивает плавную и точную работу запорного клапана, защищая от протечек. MIXLINE — отличное сочетание стиля, функциональности и практичности для вашей ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML08-02 (522148)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, аэратор, упаковка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длинный поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE сочетает в себе удобство и надежность для ежедневного комфорта. Однорычажное управление позволяет легко настраивать температуру и напор воды одним движением. Прочный корпус из латуни и нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы, а хромированное покрытие придаёт современный блеск и прекрасно впишется в любой интерьер. Настенный монтаж экономит место, а монтаж на два отверстия обеспечивает прочную фиксацию. Удлинённый поворотный излив длиной 400 мм — идеальное решение для тех, кто ценит свободу и гибкость использования. В комплекте предусмотрены всё необходимое: аэратор для мягкой струи, ручной душ и держатель для него. Керамический картридж обеспечивает плавную и точную работу запорного клапана, защищая от протечек. MIXLINE — отличное сочетание стиля, функциональности и практичности для вашей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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