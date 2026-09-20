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Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153)

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Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 1
Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 2
Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 1
  • Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 2
  • Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681985
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт изделия, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
вентильное управление с керамической кран?буксой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х13
Вес, г.
740

Описание товара Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153)

Смеситель для кухни MIXLINE — гармония практичности и стиля. Корпус из латуни в хромированном исполнении создаёт элегантный акцент и защищён от коррозии. Вентильное управление обеспечивает точную настройку температуры и напора воды — удобно для любой кулинарной задачи. Высокий излив 220 мм и длина 150 мм позволяют легко наполнять большие кастрюли и мыть крупную посуду. Поворотный излив даёт свободу движения, а монтаж на раковину через одно отверстие делает установку простой и аккуратной. Керамический картридж гарантирует долговечность работы, а в комплекте есть аэратор — вода льётся мягко и экономично. Особенность — эко-режим помогает беречь ресурсы и снижать расходы.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника и кухонной мойки MIXLINE ML07-05 моно (522153)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт изделия, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
вентильное управление с керамической кран?буксой
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — гармония практичности и стиля. Корпус из латуни в хромированном исполнении создаёт элегантный акцент и защищён от коррозии. Вентильное управление обеспечивает точную настройку температуры и напора воды — удобно для любой кулинарной задачи. Высокий излив 220 мм и длина 150 мм позволяют легко наполнять большие кастрюли и мыть крупную посуду. Поворотный излив даёт свободу движения, а монтаж на раковину через одно отверстие делает установку простой и аккуратной. Керамический картридж гарантирует долговечность работы, а в комплекте есть аэратор — вода льётся мягко и экономично. Особенность — эко-режим помогает беречь ресурсы и снижать расходы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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