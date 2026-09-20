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Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160)

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Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 1
Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 2
Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
90
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 1
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 2
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 005 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681982
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект креплений; подводка в комплект не входит
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
да
Особенности
аэратор для экономии расхода воды и равномерного потока без разбрызгивания, керамический картридж для плавного управления и долговечности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, кг.
1.19

Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160)

Смеситель для умывальника MIXLINE привлечёт внимание стильным хромированным покрытием — оно легко впишется в современный интерьер. Корпус из надёжной латуни прослужит долго, а благодаря однорычажному управлению вы одним движением выставите идеальную температуру воды. Высота излива 90 мм и длина 125 мм создают оптимальный поток — удобно мыть руки и бытовые мелочи. Монтаж максимально простой: всего одно отверстие, настольная установка прямо на раковину. Встроенный аэратор бережно смешивает воду с воздухом для мягкой струи. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает плавную работу и защищает от протечек. Эко-режим позволит экономить воду без потери комфорта — разумный выбор для рациональных пользователей.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект креплений; подводка в комплект не входит
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
90
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Эко-режим
да
Особенности
аэратор для экономии расхода воды и равномерного потока без разбрызгивания, керамический картридж для плавного управления и долговечности
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника MIXLINE привлечёт внимание стильным хромированным покрытием — оно легко впишется в современный интерьер. Корпус из надёжной латуни прослужит долго, а благодаря однорычажному управлению вы одним движением выставите идеальную температуру воды. Высота излива 90 мм и длина 125 мм создают оптимальный поток — удобно мыть руки и бытовые мелочи. Монтаж максимально простой: всего одно отверстие, настольная установка прямо на раковину. Встроенный аэратор бережно смешивает воду с воздухом для мягкой струи. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает плавную работу и защищает от протечек. Эко-режим позволит экономить воду без потери комфорта — разумный выбор для рациональных пользователей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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