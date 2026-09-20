Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145)
Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в деталях. Его однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру одной рукой — удобно даже с мыльными руками. Настенный монтаж и две точки крепления делают установку простой и аккуратной. Выделяется удлинённый излив — целых 370 мм! Такой вариант отлично подойдёт для смежных ванн и раковин или просто для большего удобства. Излив поворотный, а значит, поток воды легко направить туда, где нужно. Приятный бонус — в комплекте уже есть держатель для душа и лейка, чтобы всё было под рукой с первого дня. Корпус из латуни и нержавеющей стали не только привлекателен своим стильным хромированным блеском, но и рассчитан на долгий срок службы. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает мягкое и точное управление водой, защищая конструкцию от протечек и преждевременного износа. Функциональность, современный дизайн и забота о каждой детали — смеситель MIXLINE станет практичным украшением вашей ванной комнаты.
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