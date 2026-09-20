Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML03-032 высокий излив боковая ручка (522125)
Смеситель для кухни MIXLINE — стильное сочетание функциональности и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко настроить комфортную температуру воды одним движением. Модель устанавливается на раковину, а монтаж через одно отверстие делает процесс особенно быстрым и простым. Прочный корпус из латуни и изящное хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный вид. Высокий излив 240 мм и удобная длина 225 мм обеспечивают максимум пространства для мытья посуды или наполнения больших ёмкостей. Поворотный излив добавляет комфорта — при необходимости поток воды легко направить туда, где это нужно. Керамический картридж в роли запорного клапана отвечает за плавную работу без протечек. Аэратор в комплекте смягчит напор воды и снизит расход. Надёжный и стильный акцент для вашей кухни!
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