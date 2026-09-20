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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681970
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х8
Вес, г.
840

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124)

Смеситель MIXLINE для кухни сочетает практичность и стильный хромированный дизайн. Компактный излив высотой 80 мм не перегружает пространство, а длина в 160 мм обеспечивает удобство при мытье посуды. Однорычажное управление — быстро и просто регулируйте температуру и напор воды. Прочный латунный корпус давно зарекомендовал себя на кухнях, а керамический картридж гарантирует плавную работу запорного механизма. Аэратор уже в комплекте — поток воды будет мягким, не разбрызгивается. Поворотный излив облегчает доступ к каждой зоне раковины. Монтаж на одно отверстие подходит для большинства современных кухонь. Эко-режим порадует тех, кто ценит экономию воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML03-031 короткий излив (522124)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает практичность и стильный хромированный дизайн. Компактный излив высотой 80 мм не перегружает пространство, а длина в 160 мм обеспечивает удобство при мытье посуды. Однорычажное управление — быстро и просто регулируйте температуру и напор воды. Прочный латунный корпус давно зарекомендовал себя на кухнях, а керамический картридж гарантирует плавную работу запорного механизма. Аэратор уже в комплекте — поток воды будет мягким, не разбрызгивается. Поворотный излив облегчает доступ к каждой зоне раковины. Монтаж на одно отверстие подходит для большинства современных кухонь. Эко-режим порадует тех, кто ценит экономию воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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