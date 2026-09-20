Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121)
Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание надёжности и практичности для вашего дома. Вентильное управление обеспечивает точную регулировку воды, а керамический картридж гарантирует долгий срок службы без лишних хлопот. Корпус из латуни и хромированное покрытие придают модели современный блеск и отлично подходят для любого интерьера. Высота излива 165 мм и длина 170 мм делают использование особенно удобным — наполнять высокие кастрюли и мыть посуду гораздо проще. Поворотный излив расширяет рабочую зону, что оценят те, кто любит простор и гибкость на кухне. В комплекте идёт аэратор для мягкой струи без брызг. Монтаж смесителя выполняется на раковину через одно отверстие — быстро и без лишних усилий.
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали, С поворотным изливом для кухни
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали, С поворотным изливом для кухни
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