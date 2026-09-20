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Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
165
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681965
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
без подводки, без душевой лейки и шланга, без донного клапана и выхода для питьевого фильтра.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
165
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
округлая форма корпуса и прямоугольная форма излива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121)

Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание надёжности и практичности для вашего дома. Вентильное управление обеспечивает точную регулировку воды, а керамический картридж гарантирует долгий срок службы без лишних хлопот. Корпус из латуни и хромированное покрытие придают модели современный блеск и отлично подходят для любого интерьера. Высота излива 165 мм и длина 170 мм делают использование особенно удобным — наполнять высокие кастрюли и мыть посуду гораздо проще. Поворотный излив расширяет рабочую зону, что оценят те, кто любит простор и гибкость на кухне. В комплекте идёт аэратор для мягкой струи без брызг. Монтаж смесителя выполняется на раковину через одно отверстие — быстро и без лишних усилий.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML02-031 высокий излив (522121)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
без подводки, без душевой лейки и шланга, без донного клапана и выхода для питьевого фильтра.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
165
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
округлая форма корпуса и прямоугольная форма излива
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание надёжности и практичности для вашего дома. Вентильное управление обеспечивает точную регулировку воды, а керамический картридж гарантирует долгий срок службы без лишних хлопот. Корпус из латуни и хромированное покрытие придают модели современный блеск и отлично подходят для любого интерьера. Высота излива 165 мм и длина 170 мм делают использование особенно удобным — наполнять высокие кастрюли и мыть посуду гораздо проще. Поворотный излив расширяет рабочую зону, что оценят те, кто любит простор и гибкость на кухне. В комплекте идёт аэратор для мягкой струи без брызг. Монтаж смесителя выполняется на раковину через одно отверстие — быстро и без лишних усилий.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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