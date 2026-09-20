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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Длина излива
390
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681964
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с душевым набором
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
390
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
вентильное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х8
Вес, кг.
1.74

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139)

Смеситель для ванны MIXLINE создаёт комфорт даже в самых просторных ванных комнатах благодаря удлинённому изливу длиной 390 мм. Настенный монтаж и два монтажных отверстия позволяют легко вписать модель в современный интерьер. Классическое вентильное управление гарантирует простоту и надёжность в использовании. Корпус из латунного сплава сочетает долговечность с изысканным хромированным покрытием, подчеркивая стиль сантехники. Удобный аэратор делает поток воды мягким и приятным. В комплекте – ручной душ: идеальное решение для ежедневных процедур. Высота излива 100 мм обеспечивает оптимальный уровень подачи воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML02-02 (522139)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с душевым набором
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
390
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Выдвижной излив
нет
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
вентильное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE создаёт комфорт даже в самых просторных ванных комнатах благодаря удлинённому изливу длиной 390 мм. Настенный монтаж и два монтажных отверстия позволяют легко вписать модель в современный интерьер. Классическое вентильное управление гарантирует простоту и надёжность в использовании. Корпус из латунного сплава сочетает долговечность с изысканным хромированным покрытием, подчеркивая стиль сантехники. Удобный аэратор делает поток воды мягким и приятным. В комплекте – ручной душ: идеальное решение для ежедневных процедур. Высота излива 100 мм обеспечивает оптимальный уровень подачи воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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