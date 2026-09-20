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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый купить с доставкой в Москве
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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый

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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 9
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 10
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 9
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 10
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681879
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10.2

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый

GRANFEST URBAN 644 - дизайн этой модели выполнен в современном стиле, что позволяет ей идеально вписаться в современный интерьер. При этом она обладает рядом функциональных особенностей, делающих ее использование максимально удобным. Компактная, но достаточно вместительная чаша модели GF Urban 644 имеет прямоугольную форму и прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
GRANFEST URBAN 644 - дизайн этой модели выполнен в современном стиле, что позволяет ей идеально вписаться в современный интерьер. При этом она обладает рядом функциональных особенностей, делающих ее использование максимально удобным. Компактная, но достаточно вместительная чаша модели GF Urban 644 имеет прямоугольную форму и прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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